В королевской семье Саудовской Аравии у 150 человек выявили COVID-19 - СМИ

В больнице, обслуживающей королевскую семью, уже подготовили полтысячи VIP-мест. В реанимации находится один из принцев.

В Саудовской Аравии 150 членов королевской семьи инфицированы коронавирусом. Об этом со ссылкой на близкий к королевской семье источник сообщает The New York Times в четверг, 9 апреля.

В обслуживающей королевскую семью больнице имени Короля Фейсала уже подготовлены 500 VIP-мест. При этом в реанимации сейчас находится один из принцев, являющийся губернатором Эр-Рияда.

Отмечается, что 84-летний король Салман самоизолируется во дворце на острове в Красном море недалеко от Джидды. Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и его министры также находятся в изоляции.

Из-за пандемии все крупные города Саудовской Аравии на строгом карантине. Разрешены только походы в магазин или же за медпомощью. Всего в стране уже зафиксировали 41 смерть от коронавируса и 2 795 подтвержденных случаев Covid-19.

Напомним, что миру не хватает почти шесть миллионов медсестер. Чтобы погасить дефицит медработников, нужно увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год.

Также сообщалось, что ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано. Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.

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