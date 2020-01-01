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В Китае восстанавливают внутреннее авиасообщение

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Страна, в которой началась пандемия коронавируса, постепенно возвращается к нормальной жизни.
В Китае постепенно снимают ограничения
В Китае постепенно снимают ограничения
Xiao Yijiu / XinHua

В Китае начали восстанавливать авиаперевозки внутри страны, сообщает CNN.

"Китай сообщил, что возобновил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Большинство рейсов осуществляют в северных и юго-западных районах Китая. Также рейсы направлены в промышленные районы, которые расположены в дельте реки Янцзы.

Кроме того, авиакомпания Qatar Airways заявила о возобновлении полетов из Дохи в шесть городов Китая для обеспечения грузоперевозок. Частота полетов составит от трех до семи в неделю в зависимости от направления. Рейсы будут выполняться без пассажиров и бортпроводников. Экипажи будут состоять только из пилотов.

Ранее Корреспондент писал о том, как Китай возвращается к жизни после снятия жестких карантинных мер.

 

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Теги: Китай, авиакомпании, авиаперевозки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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