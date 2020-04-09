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Кремль озвучил позицию по нефтяному кризису

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Сегодня в режиме видеоконференции состоится встреча стран-участниц ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.
Кремль озвучил позицию по нефтяному кризису

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля, которая будет представлена на переговорах ОПЕК в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС.

"Наша позиция ясна: Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей", - сказал он.

Песков не стал называть конкретные параметры. "Все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, давайте ее дождемся", - отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством профильных ведомств и главами нефтяных компаний.

Как известно, сегодня страны ОПЕК+ проведут видеоконференцию по вопросу сокращения добычи нефти. В ожидании решения стоимость нефти растет - нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель. 

 

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Теги: Россия, нефть, ОПЕК, Кремль, цены на нефть, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.04.2020, 14:08
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Все объёмы уже переполнены. Придется останавливать и консервировать действующие скважины.
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