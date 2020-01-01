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Испания объявила о пике пандемии коронавируса

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Премьер-министр заявил, что карантинные меры будут ослаблять постепенно в связи с опасностью.
В стране прошел пик коронавируса
В стране прошел пик коронавируса
 
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал парламент продлить режим ЧП до 16 апреля, но отметил, что ситуация с пандемией начала улучшаться, сообщает CNN.
 
"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес и добавил: "Эта война против вируса завершится абсолютной победой".
 
Глава правительства также анонсировал смягчение карантинных мер и возвращение граждан к привычной жизни.
 
Однако по его словам, уход от ограничений будет постепенным, так как ситуация крайне серьезная. 
 
"Подъем был сложным, и спуск будет таким же. Мы столкнулись с самой большой угрозой общественному здоровью планеты со времен гриппа 1918 года", - предупредил он.
 
Правительство Испании, добавил Санчес, работает над планом по возвращению страны в нормальное состояние, но "мы представляем, к какой нормальности возвращаемся".
 
Он также призвал все политические силы объединиться вокруг плана восстановления экономики. 
 
В Испании за последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 152 446 человек.
 
Напомним, власти Испании планируют после 26 апреля начать послабление карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.
 

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Теги: Испания, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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