Испания объявила о пике пандемии коронавируса

Премьер-министр заявил, что карантинные меры будут ослаблять постепенно в связи с опасностью.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал парламент продлить режим ЧП до 16 апреля, но отметил, что ситуация с пандемией начала улучшаться, сообщает CNN.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес и добавил: "Эта война против вируса завершится абсолютной победой".

Глава правительства также анонсировал смягчение карантинных мер и возвращение граждан к привычной жизни.

Однако по его словам, уход от ограничений будет постепенным, так как ситуация крайне серьезная.

"Подъем был сложным, и спуск будет таким же. Мы столкнулись с самой большой угрозой общественному здоровью планеты со времен гриппа 1918 года", - предупредил он.

Правительство Испании, добавил Санчес, работает над планом по возвращению страны в нормальное состояние, но "мы представляем, к какой нормальности возвращаемся".

Он также призвал все политические силы объединиться вокруг плана восстановления экономики.

В Испании за последние сутки зафиксировано около 5750 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 152 446 человек.

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