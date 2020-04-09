В Кремле заявили, что “Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории РФ”

Песков вспомнил историю и рассказал свою интерпретацию событий времен Киевской Руси.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории России.

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Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, можно воспринимать слова президента РФ Владимира Путина о том, что “печенеги и половцы мучили нашу страну” как территориальные претензии к Украине, поскольку эти события происходили прежде всего в Киеве.

Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью. И действительно, печенеги мучили Киевскую Русь, мучили и славянские племена, которые жили ближе к востоку, да и не только Киевскую Русь - и о Византии давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денешь, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете, - сказал Песков.

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Более того, пресс-секретарь Путина отметил, что глава Кремля сам добавил к своему выступлению на совещании с председателями регионов через коронавирус слова о печенегов и половцев. Это не было инициативой спичрайтеров Путина.

Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно это он добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы слышали, - добавил Песков.

Напомним, Путин сравнил пандемию с половцами и печенегами. Обращаясь к россиянам, президент РФ призвал их к дисциплине в победе с "коронавирусной заразой".

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