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В Кремле заявили, что “Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории РФ”

Комментариев: 6
Песков вспомнил историю и рассказал свою интерпретацию событий времен Киевской Руси.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
EPA/UPG

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории России. 

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Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, можно воспринимать слова президента РФ Владимира Путина о том, что “печенеги и половцы мучили нашу страну” как территориальные претензии к Украине, поскольку эти события происходили прежде всего в Киеве.

Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью. И действительно, печенеги мучили Киевскую Русь, мучили и славянские племена, которые жили ближе к востоку, да и не только Киевскую Русь - и о Византии давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денешь, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете, - сказал Песков.

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Более того, пресс-секретарь Путина отметил, что глава Кремля сам добавил к своему выступлению на совещании с председателями регионов через коронавирус слова о печенегов и половцев. Это не было инициативой спичрайтеров Путина.

Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно это он добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы слышали, - добавил Песков.

Напомним, Путин сравнил пандемию с половцами и печенегами. Обращаясь к россиянам, президент РФ призвал их к дисциплине в победе с "коронавирусной заразой".

 

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Теги: Путин, Песков, Кремль, скандал, Киевская Русь
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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    09.04.2020, 15:49
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Короче - Бендера понесло.
Путин-Xyйло    09.04.2020, 15:35
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Во времена "Киевской Руси" Была лишь всего Русь, никакая не Киевская. И Мокшанские болта к ней отношения не имели!
Kostos    09.04.2020, 15:16
Оценка:  +13
Kostos
Московское ханство от воровства не отказывается. Просто для них это норма.
Операторська    09.04.2020, 15:13
Оценка:  +14
Операторська
Мокша, чудь і мєря захотіли бути в Київській Русі-Україні ...
Юрий1    09.04.2020, 15:11
Оценка:  +16
Юрий1
Он гулял в каком то странном лесу. Сперва он ходил за грибами, а потом грибы стали за ним ходить.
Kostos    09.04.2020, 15:06
Оценка:  +17
Kostos
Письков, как тебя вычеркнуть, если ты там никогда не был Чудеса, прям.
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