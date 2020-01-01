В Узбекистане теперь разрешено выгуливать собак только раз в день

Во время прогулок с любимцем запрещается отходить от дома дальше, чем на 100 метров, заявили власти.

В Узбекистане запретили выгуливать собак чаще раза в день The Telegraph

Власти Узбекистана разрешили людям гулять с собакой только один раз в день и не дальше 100 метров от дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста Узбекистана сообщает Интерфакс в четверг, 9 апреля.

Запрет ввела республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса. При этом сейчас в Узбекистане подтверждены 555 случаев заражения , выздоровели 30 пациентов, трое заболевших умерли.

Напомним, что 27 марта первый человек умер от коронавируса в Узбекистане. Ранее 72-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом COVID-19. Отмечается, что она имела хронические заболевания и находилась на диспансерном учете.

Также сообщалось, что власти Узбекистана попросили граждан вести дневники из-за пандемии. Жителей Узбекистана просят записывать свои контакты и передвижения во время карантина, чтобы сдержать распространение эпидемии.

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