Главный экзорцист Ватикана описал признаки одержимости дьяволом
Священнослужитель Марчелло Станционе описал в своей книге Дьявол боится меня обряды экзорцизма, которые проводил главный католический экзорцист отец Габриэль Аморт, скончавшийся еще в 2016 году, пишет Daily Mail.
Отец Аморт утверждал, что за 30 лет встречался с дьяволом 60 тысяч раз.
Аморт стал учеником экзорциста в 1986 году, в 1990-м основал Международную ассоциацию экзорцистов.
Экзорцист рассказыва, что у многих из тех, кто приходил к нему на прием, были психические проблемы и им помогал обычный психолог.
Что касается симптомов одержимости, то к ним Аморт причислял головную боль и спазмы желудка.
Он также уверял, что дьявол ненавидит латынь, а общается на английском, даже если одержимый человек не знает этого языка.
По словам Аморта, львиная доля одержимых – сатанисты или люди, которые увлекаются колдовством и гаданием.
Отметим, что Ватикан одобрил экзорцизм в 2014 году. Аморт вел специальные курсы для священников, на которых они учились различать одержимость бесами от психического заболевания.
Как мы писали ранее, Ватикан разрешил дистанционно отпускать грехи больным COVID-19.
Также добавим, что Папа Римский молился об окончании пандемии коронавируса на улицах Рима.
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