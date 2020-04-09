В Нидерландах выздоровела заразившаяся коронавирусом 107-летняя женщина

Нидерландка заразилась коронавирусом в церкви. В прошлом месяце ее доставили в госпиталь. Женщина - самый пожилой человек, который вылечился от опасной инфекции.

Женщина была в больнице около месяца photographee.eu

Жительница Нидерландов Корнелия Рас в свои 107 лет стала самым пожилым человеком на планете, который вылечился от COVID-19, пишет NU.nl, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения.

Женщина заразилась во время церковной службы. В середине марта ее госпитализировали.

Рас выписали из медучреждения 8 апреля. Врачи заявляют, что женщина полностью излечилась от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что в Мюнхене от коронавируса вылечился украинский дипломат. У мужчины болезнь протекала тяжело, его поместили в реанимацию.

Напомним также, что принц Чарльз после семи дней болезни вышел из режима самоизоляции, сообщив, что он полностью здоров.

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