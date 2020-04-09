Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нидерландах выздоровела заразившаяся коронавирусом 107-летняя женщина

Комментариев: 0
Нидерландка заразилась коронавирусом в церкви. В прошлом месяце ее доставили в госпиталь. Женщина - самый пожилой человек, который вылечился от опасной инфекции.
Женщина была в больнице около месяца
Женщина была в больнице около месяца
photographee.eu

Жительница Нидерландов Корнелия Рас в свои 107 лет стала самым пожилым человеком на планете, который вылечился от COVID-19, пишет NU.nl, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения.

Женщина заразилась во время церковной службы. В середине марта ее госпитализировали.

Рас выписали из медучреждения 8 апреля. Врачи заявляют, что женщина полностью излечилась от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что в Мюнхене от коронавируса вылечился украинский дипломат. У мужчины болезнь протекала тяжело, его поместили в реанимацию.

Напомним также, что принц Чарльз после семи дней болезни вышел из режима самоизоляции, сообщив, что он полностью здоров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Вирус, Больница, инфекция, Нидерланды, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь