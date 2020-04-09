В Таиланде у выздровевшей женщины повторно выявили коронавирус

Тройной тест на коронавирус оказался положительным. Женщин госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции Чайяпхум.

В Таиланде с начала эпидемии зарегистрировали 2423 случая заражения, 940 человек выздоровели, 32 умерли

В Таиланде женщина заразилась коронавирусом COVID-19 через неделю после выздоровления. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает местно издание Thai Rath со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.

Отмечается, что в начаое марта 38-летняя жернщина вернулась из-за границы и заболела. Она 12 марта обратилась к врачу в Бангкоке. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в одной из столичных больниц чуть более двух недель, выздоровела, ее выписали после тройного отрицательного анализа на COVID-19.

Вернувшись в родную провинцию Чайяпхум в конце месяца, женщина 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным, ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас проводится повторное лечение.

"Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании", – сказал глава департамента здравоохранения провинции Чайяпхум Ватчира Ботпхибун.

При этом коронавирус практически не затронул Чайяпхум. В провинции зарегистрировали всего четыре случая заражения, включая женщину, заболевшую дважды.

По последним данным, в Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 2423 случая заражения, 940 человек полностью выздоровели, 32 пациента умерли.

Около 50 положительных тестов на коронавирус у ранее выздоровевших пациентов обнаружили в Южной Корее, эксперты предположили возможность реактивации

Также стало известно, что около 50 пациентов в Южной Корее, ранее признанных выздоровевшими от COVID-19, вновь получили положительные тесты на коронавирус вскоре после выхода из карантина. Об этом заявили в Центрах по контролю заболеваний Южной Кореи (CDC), сообщает Bloomberg.

Корейские эксперты предполагают, что речь может идти скорее о реактивации коронавируса, а не о повторном заражении, поскольку положительные тесты были получены вскоре после того, как людей выпускали из карантина.

Гендиректор CDC Чжон Ын Кен заявил, что проводится комплексное изучение причин повторного заболевания. "Во время лечения было много случаев, когда у пациента в один день тест был отрицательный, а на следующий день – положительный", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Китае фиксируют повторное заболевание коронавирусом у выздоровевших. Ученые объясняют это несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов или особенностями организма конкретных пациентов, когда у них не успело выработаться необходимое количество антител.

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