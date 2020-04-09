У опустевших берегов Франции появились киты

На море, из-за карантина наблюдается меньшее движение судов, поэтому киты приближаются к берегам.

Киты были замечены у южного побережья Франции в Средиземном море. Морской патруль снял животных на видео.

Киты попали на видео в водах Национального парка Каланки, возле опустевшего из-за карантина Марселя.

Финвалы - крупнейшие млекопитающие в мире после синих китов. Они весят до 70 тонн и вырастают длиной до 20 метров.

2 rorquals ont 'et'e observ'es dans le @ParcCalanque

Des images rares captur'ees par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2`eme plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

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