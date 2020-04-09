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У опустевших берегов Франции появились киты

Комментариев: 1
На море, из-за карантина наблюдается меньшее движение судов, поэтому киты приближаются к берегам.

Киты были замечены у южного побережья Франции в Средиземном море. Морской патруль снял животных на видео.

Киты попали на видео в водах Национального парка Каланки, возле опустевшего из-за карантина Марселя.

Финвалы - крупнейшие млекопитающие в мире после синих китов. Они весят до 70 тонн и вырастают длиной до 20 метров.

 

 
Также Корреспондент писал, что во Франции за сутки почти полтысячи жертв COVID-19.
 

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Теги: животные, Франция, видео, киты, карантин, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Арсений_Авакян    09.04.2020, 17:43
Оценка:  +3
Арсений_Авакян
Природа отдыхает от человека и его влияния во время пандемии.
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