Германия чартерами доставит сезонных рабочих из Восточной Европы

В связи с дефицитом рабочей силы Германия доставит в страну около 40 тысяч работников из-за рубежа.

Первые самолеты с сезонными рабочими из Румынии приземлились в Дюссельдорфе, Германия. Об этом сообщает Bild в четверг, 9 апреля.

Германия доставляет заробитчан для проведения сельскохозяйственных работ в связи с дефицитом рабочей силы. В связи с коронавирусным кризисом и измененными правилами въезда сельскому хозяйству Германии для сбора урожая не хватает около 40 тысяч сезонных работников из-за рубежа. В ближайшие недели они срочно нужны для сбора спаржи, клубники и овощей. Поэтому авиакомпания Eurowings привозит работников в Германию из стран Восточной Европы, в частности, Румынии, Болгарии и Польши.

Отмечается, что первые рейсы Eurowings из румынских городов Сибиу и Яссы приземлились в Дюссельдорфе около 13:30 в четверг днем. Для въезда во времена коронавирусных ограничений рабочие должны иметь специальное разрешение.

До 27 мая по всей Германии запланировано 25 специальных рейсов. Места на несколько самолетов полностью забронированы - фермеры уже зарегистрировали 20 тысяч иностранных сборщиков урожая для специальных рейсов Eurowings.

Ранее аналогичное сообщение поступило из Финляндии. Тогда финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины. Финляндия нуждается в 1500 работниках - они критически важны для местного сельского хозяйства, написало издание.

Но затем посольство Финляндии опровергло новость о чартерах для заробитчан. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что финские власти якобы готовят чартерные рейсы для сезонных рабочих из Украины.

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