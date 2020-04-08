Остановит ли теплая погода коронавирус: доклад Академии наук США

Американские ученые подготовили доклад о влиянии погоды на темпы распространения коронавируса.

Ученые Академии наук США предполагают, что наступление теплого времени года не сможет существенно повлиять на темпы распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Письмо с соответствующими выводами члены Академии наук отправили в Белый дом, сообщает CNN.

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При этом в своем докладе ученые отмечают, что на данный момент имеют слишком противоречивую информацию относительно влиянии погоды на коронавирус SARS-CoV-2.



"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи (при теплой погоде) не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения", - отмечается в документе.



Ученые также подчеркнули, что в странах с достаточно высокой температурой воздуха, к примеру, в Иране или Австралии, происходило быстрое распространение коронавируса, поэтому не стоит ожидать, что теплая погода в других странах сможет способствовать замедлению темпа передачи SARS-CoV-2.

Напомним, Испания объявила о пике пандемии коронавируса.

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