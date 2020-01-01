Угрозы заразить коронавирусом в США приравнивают к терроризму

Американцев, угрожавших другим заразить их инфекцией, теперь судят по статье о терроризме.

Двух американцев обвинили в терроризме за угрозу распространения коронавируса. Об этом пишет Global News в четверг, 9 апреля.

В частности, Джеймс Джамал Карри из города Сент-Питерсберг в штате Флорида во время сопротивления аресту он дважды плюнул в рот женщине-полицейской, угрожая ее убить. При этом в слюне сержант заметила кровь. Потом Карри закричал "у меня коронавирус, я заражаю им", тем не менее тест опроверг его слова. Сейчас ему грозит до пяти лет заключения за ложную угрозу использования биологического оружия.

Такой же случай произошел и в Техасе. 39-летний Кристофер Чарльз Перес написал в Facebook, что заплатил кому-то за распространение коронавируса в продуктовых магазинах в Сан-Антонио. Таким образом он якобы хотел удержать людей от посещения магазинов.

Двумя неделями ранее замгенпрокурора Джеффри Розен разрешил прокурорам на всей территории США выдвигать обвинения в терроризме за подобные случаи. Он сказал, что угрозы или попытки использовать COVID-19 в качестве оружия неприемлемы.

Напомним, что ранее американку арестовали за облизывание товаров в супермаркете. Женщина пришла в магазин и начала там облизывать бутылки и упаковки. Поскольку из-за пандемии коронавируса товар нельзя вернуть в продажу, американка нанесла ущерб почти в 2 тыс. долларов.

Также сообщалось, что в США жену мэра арестовали в баре во время карантина. За 48 часов до ареста женщины, политик дал местным полицейским поручение искать нарушителей карантина в барах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet