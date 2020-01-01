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Пассажиры парома прыгали в море из-за коронавируса

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Власти Индонезии заявили, что не пустят паром в порт из-за информации о трех зараженных людях на борту.
 
Пассажиры парома в Индонезии начали выпрыгивать за борт, после информации о том, что паром не пустят в порт. Видео произошедшего публикует Daily Mail.
 
Инцидент произошел на северо-востоке острова Флорес. Местные власти заявили, что не намерены пускать паром в порт из-за информации о трех зараженных членах экипажа на борту. Некоторые пассажиры решили добраться до берега вплавь.
 
Позже кораблю разрешили пришвартоваться при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.
 
По последним данным, в Индонезии зарегистрировано 2956 случаев заражения коронавирусом, 240 человек умерли.
 
 
 

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Теги: Индонезия, видео, пассажиры, паром, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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