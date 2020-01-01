Пассажиры парома прыгали в море из-за коронавируса

Власти Индонезии заявили, что не пустят паром в порт из-за информации о трех зараженных людях на борту.

Пассажиры парома в Индонезии начали выпрыгивать за борт, после информации о том, что паром не пустят в порт. Видео произошедшего публикует Daily Mail

Инцидент произошел на северо-востоке острова Флорес. Местные власти заявили, что не намерены пускать паром в порт из-за информации о трех зараженных членах экипажа на борту. Некоторые пассажиры решили добраться до берега вплавь.

Позже кораблю разрешили пришвартоваться при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.

По последним данным, в Индонезии зарегистрировано 2956 случаев заражения коронавирусом, 240 человек умерли.

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