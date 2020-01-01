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МВФ: Экономика на грани крупнейшего за век кризиса

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В Фонде заявили, что сейчас отток средств инвесторов с рынков в три раза выше, чем во время кризиса 2008 года.
Такого кризиса не было со времен Великой депрессии
Такого кризиса не было со времен Великой депрессии
 
В Международном валютном фонде заявили о мировом экономическом кризисе из-за пандемии, которого не было сто лет, пишет Интерфакс.
 
"Мы по-прежнему имеем дело с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности кризиса. Однако уже понятно, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году, что будет отражено в нашем World Economic Outlook на следующей неделе", - заявила глава фонда Кристалина Георгиева.
 
"По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии (началась обвалом американского фондового рынка в 1929 году - ред.)", - сказала глава МВФ.
 
Предполагается, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии 2020 года, что позволит постепенно свернуть ограничительные меры, в 2021 году мировую экономику ждет "частичное восстановление". 
 
"Но вновь хочу подчеркнуть колоссальную неопределенность вокруг прогноза: он может быть ухудшен в зависимости от множества различных факторов, включая продолжительность пандемии", - сказала Георгиева.
 
По ее словам, даже во времена кризиса в 2008 году отток средств инвесторов с развивающихся рынков был не настолько огромен, как сейчас.
 
В то же время в Украине Нацбанк надеется, что с помощью МВФ в стране не повторится кризис, как в 2009 году.
 
 

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Теги: глобальный экономический кризис, МВФ, финансовый кризис, кризис, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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