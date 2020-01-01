Украинских миротворцев в Конго отправили на карантин

Украинские военные без надобности по службе не оставляют места дислокации и выезжают только на служебных машинах.

В Крнго украинские миротворцы перешли на карантин и без надобности не оставляют места дислокации. Об этом сообщает ВВС Украина.

"На карантин перешли и украинские миротворцы за рубежом. В Косово, например, они живут в изолированном лагере, им свели к минимуму контакты с местными ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Демократической республике Конго в экваториальной Африке и раньше была опасность подхватить инфекцию - из-за вирус Эбола. Поэтому миротворцы там уже наладили все процедуры с антисептиками.

"Сейчас украинские военные без надобности по службе не оставляют места дислокации и выезжают только на служебных машинах", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ВСУ выявили новых больных коронавирусом. Случаи были обнаружены в Васильковском гарнизоне и одной из воинских частей Мелитополя.

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти от коронавируса женщины, работавшей в воинской части в Ивано-Франковской области. Диагноз COVID-19 подтвердился только после ее смерти.

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