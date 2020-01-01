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Жители Ухани отпраздновали окончание карантина

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Людям разрешили впервые за 76 дней жесткого карантина выезжать за город, пользоваться транспортом и так далее.
 
В китайском Ухане, откуда по всему миру распространился коронавирус, устроили праздник после окончания 76-дневного жесткого карантина, пишет Sky News.
 
"Вдоль набережных города люди размахивали флагами, скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая", - говорится в сообщении.
 
Карантинные ограничения в городе, где зафиксировали большинство случаев коронавируса и летальных случаев в Китае - 82 тысячи и 3300 соответственно, постепенно уменьшались в течение нескольких недель.
 
Еще жителям Ухани разрешили выехать из города - впервые за 76 дней жесткого карантина.
 
Город Ухань с населением 11 миллионов человек, где в декабре был выявлен коронавирус, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.
 
 

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Теги: Китай, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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