Из резервов США выделят $2,3 трлн на поддержку экономики
Деньги предусмотрены на кредитирование малого и среднего бизнеса, а также на критически важные услуги во время пандемии.
В США Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка, заявила о выделении 2,3 трлн. долларов на поддержку экономики, пишет ТАСС.
Выделенные средства направят на программы кредитования малого и среднего бизнеса, а также помощь властям штатов.
"ФРС в четверг пошла на дополнительные меры, чтобы предоставить до $2,3 трлн помощи в качестве кредитов для поддержки экономики. Это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу любого размера, а также укрепит способность властей штатов предоставлять критически важные услуги во время пандемии", - говорится в сообщении ФРС.
Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс.долларов на человека.
Отметим, что с начала пандемии в США работу потеряли 17 миллионов граждан.
Пострадал из-за коронавируса и бизнес Дональда Трампа. Он потерял миллиард долларов.
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