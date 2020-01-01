Из резервов США выделят $2,3 трлн на поддержку экономики

Деньги предусмотрены на кредитирование малого и среднего бизнеса, а также на критически важные услуги во время пандемии.

В США Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка, заявила о выделении 2,3 трлн. долларов на поддержку экономики, пишет ТАСС.

Выделенные средства направят на программы кредитования малого и среднего бизнеса, а также помощь властям штатов.

"ФРС в четверг пошла на дополнительные меры, чтобы предоставить до $2,3 трлн помощи в качестве кредитов для поддержки экономики. Это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу любого размера, а также укрепит способность властей штатов предоставлять критически важные услуги во время пандемии", - говорится в сообщении ФРС.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс.долларов на человека.

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