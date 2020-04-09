Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Канцлер ФРГ попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней и отметила, что люди "должны быть беспечными".

Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для "осторожной надежды", однако призвала граждан не пренебрегать правилами, сообщает N-TV.

После заседания кризисного кабинета Меркель отметила, что рассматривает последние данные о заражении как "повод для осторожной надежды".

По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время.

"Рост понемногу выравнивается", - заявила Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней.

"Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными", - предупредила канцлер.

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