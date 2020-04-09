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Меркель увидела надежду в данных по пандемии

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Канцлер ФРГ попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней и отметила, что люди "должны быть беспечными".
Меркель призвала граждан быть беспечными
Меркель призвала граждан быть беспечными
 
Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для "осторожной надежды", однако призвала граждан не пренебрегать правилами, сообщает N-TV.
 
После заседания кризисного кабинета Меркель отметила, что рассматривает последние данные о заражении как "повод для осторожной надежды".
 
По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время.
 
"Рост понемногу выравнивается", - заявила Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней.
 
"Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными", - предупредила канцлер.
 
Напомним, 3 апреля  Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из самоизоляции.
 
Как сообщалось, уже 6 апреля зафиксироваи, что в Германии коронавирус пошел на спад.

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Теги: Германия, Ангела Меркель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MykRom    09.04.2020, 22:07
Оценка:  +3
MykRom
"люди "должны быть беспечными"" - редакторы БигМира писатели, мы читатели. Но хотя бы минуту можно потратить на вычитку текста? ((((
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