Меркель увидела надежду в данных по пандемии
Канцлер ФРГ попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней и отметила, что люди "должны быть беспечными".
Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для "осторожной надежды", однако призвала граждан не пренебрегать правилами, сообщает N-TV.
После заседания кризисного кабинета Меркель отметила, что рассматривает последние данные о заражении как "повод для осторожной надежды".
По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время.
"Рост понемногу выравнивается", - заявила Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней.
"Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными", - предупредила канцлер.
Напомним, 3 апреля Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из самоизоляции.
Как сообщалось, уже 6 апреля зафиксироваи, что в Германии коронавирус пошел на спад.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент