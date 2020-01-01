Умер врач, который предупреждал Джонсона об опасности COVID-19

Предупреждавший Бориса Джонсона об угрозе коронавируса нового типа врач, сам умер от коронавирусной инфекции.

Абдул Мабуд Чоудхари, которому было 53 года и который предостерегал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о большой угрозе коронавируса для жизни медиков, умер. Он скончался спустя две недели после диагностированной инфекции COVID-19. Об этом, в четверг, 9 апреля сообщило издание The Mirror.

Британский врач-уролог в марте обратился к Борису Джонсону с предостережением о том, что сложившаяся ситуация с лечением пациентов, зараженных коронавирусом, ставит под угрозу жизни медработников. В своем обращении он писал о том, что многим врачам приходится бороться с вирусом без средств персональной защиты. Чоудхари призывал обеспечить медиков таковыми.

Заразившись COVID-19, Чоудхари провел в больнице 15 дней. У врача остались жена и двое детей.

Сам Борис Джонсон в настоящее время также инфицирован коронавирусом. Британский политик находится в реанимации. После четырех дней интенсивной терапии Джонсону стало лучше, он начал сидеть и общаться.

В Великобритании на сегодня зарегистрировано более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали семь тысяч человек.

Ранее Королева Великобритании Елизавета II впервые за 18 лет обратилась к своим подданным из-за пандемии коронавируса. Ее речь транслировали по телевидению 5 апреля. Также напомним, что британцы ослушались королеву и вышли на пикники.

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