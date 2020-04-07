Страны ЕС получат денежную помощь

Еврогруппа согласовала план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Совет министров финансов стран-членов ЕС выделит странам Евросоюза помощь в размере 500 миллиардов евро, заявил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену. Об этом, в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Деньги начнут выделять уже в ближайшие недели, когда экономика стран ЕС погрузится в рецессию.

Данная программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.

По словам Сентену, встреча прошла в формате видеоконференции и завершилась под аплодисменты министров.

Ранее в связи с пандемией коронавируса за помощью в Международный валютный фонд обратились более 90 стран.

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