Журналистов будут допускать к Трампу только после теста на COVID-19

Это будут экспресс-тесты и их результаты станут известны еще до начала пресс-конференций лидера Белого дома.

Представители СМИ, которые посещают брифинги президента США Дональда Трампа, будут сдавать тесты на коронавирус. Об говорится в распространенном в четверг, 9 апреля, сообщении пресс-службы Белого дома.

“Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что каждый перед брифингом будет сдавать экспресс-тест на коронавирус. Результаты придут до начала брифинга", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Белом доме ограничили количество журналистов на брифингах Трампа. Отныне их число жестко регламентировано, а корреспонденты сидят друг от друга на расстоянии.

Это не единственная предосторожность окружения Трампа. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от Трампа или вице-президента Майкла Пенса.

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