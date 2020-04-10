Трамп поговорил о нефти с Путиным и саудовским королем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Стороны обсудили пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран, а сам разговор продлился более часа. Об этом, в четверг, 9 апреля, рассказал американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия "боролись между собой" и не хотели уменьшать добычу нефти. Впоследствии, на рынке образовался переизбыток нефти, а хранилища оказались переполненными.

"Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что "теперь они очень близки к соглашению".

“Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречались. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы узнаем”, - заявил американский лидер.

Ранее страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае - июне 2020 года. Также, Мексика покинула заседание ОПЕК+.

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