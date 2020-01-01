Количество жертв коронавируса приближается к 100 тысячам

Больше всего от коронавируса страдает Италия, Испания и США. В Штатах зараженных уже более 450 тысяч человек.

Больше всего зараженных в Америке

В мире коронавирусом заразились уже 1 млн 601 тыс. 18 человек, о чем свидетельствуют последние данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Жертв COVID насчитывается 95 тыс. 718 человек. Сейчас больше всего в мире смертей зарегистрировано в Италии - 18 тыс. 279, в США - 16 тыс. 684 летальных случая, в Испании - 15 тыс. 447, во Франции - 12 тысяч 210.

В Великобритании скончались 7 тыс. 978 человек. В Китае, где вспыхнула инфекция, официальные источники страны сообщают о 3 тыс. 339 человек.

В настоящий момент от коронавирусной инфекции вылечились 354 тыс. 972 человек.

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