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В США начали испытания препарата от коронавируса

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Тестировать на больных будут препарат гидроксихлорохин. Результаты исследования будут не ранее 2021 года.
Препарат изначально назначен для лечения малярии
Препарат изначально назначен для лечения малярии
 
В США начался отбор участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19, сообщает Голос Америки.
 
Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.
 
"Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус, которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации", - говорится в сообщении.
 
Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Эффективен ли он при лечении коронавируса, пока не доказано. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.
 
Ранее сообщалось, что в США разработали вакцину против COVID-19 в виде пластыря.
 
Также Корреспондент писал, что ВОЗ подписала 130 соглашений о производстве вакцины против COVID-19.

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Теги: США, вакцина, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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