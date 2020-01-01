В Германии четвертые сутки рост инфицирования COVID

В целом по всей Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более ста тысяч заражений.

Уже более двух тысяч человек в ФРГ умерли от коронавируса

В Германии стремительно увеличился рост заражений коронавирусом, цифры поднимаются уже четвертый день подряд, сообщает Reuters.

Отмечается, что за последние сутки зафиксировали более чем на 400 больных больше, чем накануне.

В целом за сутки число заболевших составило 5323 случая и такой рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения. В общем там насчитывают 113 525 заражений, из которых 2373 человека умерли.

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