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В Германии четвертые сутки рост инфицирования COVID

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В целом по всей Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более ста тысяч заражений.
Уже более двух тысяч человек в ФРГ умерли от коронавируса
Уже более двух тысяч человек в ФРГ умерли от коронавируса
 
В Германии стремительно увеличился рост заражений коронавирусом, цифры поднимаются уже четвертый день подряд,  сообщает Reuters.
 
Отмечается, что за последние сутки зафиксировали более чем на 400 больных больше, чем накануне. 
 
В целом за сутки число заболевших составило 5323 случая и такой рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения. В общем там насчитывают 113 525 заражений, из которых 2373 человека умерли.
 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель увидела в данных по COVID повод для "осторожной надежды".
 

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Теги: Германия, Ангела Меркель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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