В Германии четвертые сутки рост инфицирования COVID
В целом по всей Германии с начала пандемии коронавируса зафиксировано более ста тысяч заражений.
В Германии стремительно увеличился рост заражений коронавирусом, цифры поднимаются уже четвертый день подряд, сообщает Reuters.
Отмечается, что за последние сутки зафиксировали более чем на 400 больных больше, чем накануне.
В целом за сутки число заболевших составило 5323 случая и такой рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения. В общем там насчитывают 113 525 заражений, из которых 2373 человека умерли.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель увидела в данных по COVID повод для "осторожной надежды".
Перед этим, 6 апреля, в Германии коронавирус пошел на спад.
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