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Сандерс рассказал, почему прекратил президентскую гонку

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Выбывший накануне из предвыборной гонки американский сенатор рассказал о причинах своего решения.
Берни Сандерс прокомментировал свой уход из предвыборной кампании
Берни Сандерс прокомментировал свой уход из предвыборной кампании

Сенатор США Берни Сандерс заявил, что главной причиной, почему он свернул свою предвыборную кампанию, стала пандемия коронавируса, передает телеканал MSNBC.

"Я думаю, что в конечном итоге на мое решение повлияло то, что в качестве сенатора США мне нужно решать проблемы, связанные с беспрецедентным кризисом, с которым сталкивается наша страна с точки зрения пандемии, а также того, что как минимум 17 миллионов человек потеряли свою работу", - заявил Сандерс в интервью телеканалу, которое стало первым после оглашения его решения.

Он отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы защитить трудящихся США во время "экономического коллапса", и убедиться, что все люди получают необходимую медицинскую помощь.

В среду сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил, что прекращает участие в выборах, так как у него нет шансов быть избранным. При этом его фамилия останется в избирательных бюллетенях, чтобы набрать как можно больше делегатов на съезде демократов и "оказать значительное влияние на партийную платформу и другие функции". Таким образом, лидер праймериз, бывший вице-президент США Джо Байден становится главным и, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

Напомним, по состоянию на середину марта Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы были поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса – 861.

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Теги: США, выборы в США, пандемия, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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