Сандерс рассказал, почему прекратил президентскую гонку

Выбывший накануне из предвыборной гонки американский сенатор рассказал о причинах своего решения.

Сенатор США Берни Сандерс заявил, что главной причиной, почему он свернул свою предвыборную кампанию, стала пандемия коронавируса, передает телеканал MSNBC.

"Я думаю, что в конечном итоге на мое решение повлияло то, что в качестве сенатора США мне нужно решать проблемы, связанные с беспрецедентным кризисом, с которым сталкивается наша страна с точки зрения пандемии, а также того, что как минимум 17 миллионов человек потеряли свою работу", - заявил Сандерс в интервью телеканалу, которое стало первым после оглашения его решения.

Он отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы защитить трудящихся США во время "экономического коллапса", и убедиться, что все люди получают необходимую медицинскую помощь.

В среду сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил, что прекращает участие в выборах, так как у него нет шансов быть избранным. При этом его фамилия останется в избирательных бюллетенях, чтобы набрать как можно больше делегатов на съезде демократов и "оказать значительное влияние на партийную платформу и другие функции". Таким образом, лидер праймериз, бывший вице-президент США Джо Байден становится главным и, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

Напомним, по состоянию на середину марта Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы были поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса – 861.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet