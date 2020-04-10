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Как в Израиле борются с радикально настроенными верующими: Видео

Комментариев: 2
Верующие отказываются соблюдать карантин и выходят на улицы.
Полиция разгоняет верующих при помощи водометов
Полиция разгоняет верующих при помощи водометов
Скриншот

В Израиле полиция применила водометы против толпы радикально настроенных верующих. Они нарушили правила карантина и вышли на улицы. Видео происшествия опубликовано в соцсетях

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На кадрах видно, как группу израильтян, которые, вероятнее всего, собрались для празднования Песаха - одного из важнейших иудейских праздников, полиция разгоняет при помощи водометов. Не исключено, что израильская полиция посчитала такое собрание нарушением карантинных мер, которые введены из-за пандемии коронавируса в мире.

Напомним, ранее посол Израиля попросил паломников не ехать в Умань. Хасидов попросили оставаться подальше от опасности, придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома. 

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Теги: Израиль, Коронавирус, Карантин, Полиция, Водометы, Верующие
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Комментариев (2)
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dimasvetik    10.04.2020, 11:53
Оценка:  +4
dimasvetik
нехерасебе как мужик шмякнулся носом об асфальт :/
Операторська    10.04.2020, 11:44
Оценка:  +5
Операторська
а що - їх мали впустити в Україну?
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