Как в Израиле борются с радикально настроенными верующими: Видео

Верующие отказываются соблюдать карантин и выходят на улицы.

В Израиле полиция применила водометы против толпы радикально настроенных верующих. Они нарушили правила карантина и вышли на улицы. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

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На кадрах видно, как группу израильтян, которые, вероятнее всего, собрались для празднования Песаха - одного из важнейших иудейских праздников, полиция разгоняет при помощи водометов. Не исключено, что израильская полиция посчитала такое собрание нарушением карантинных мер, которые введены из-за пандемии коронавируса в мире.

Напомним, ранее посол Израиля попросил паломников не ехать в Умань. Хасидов попросили оставаться подальше от опасности, придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома.

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