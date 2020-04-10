В Москве за день больше тысячи заболевших COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1786. Общее число заразившихся превысило 11,9 тыс.

В России скончались 94 человека от коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1124, Подмосковье - 182 и Коми - 58.

Общее число заразившихся составляет 11 917 человек в 82 регионах страны - первые заболевшие появились в Туве. Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло.

"В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94", - говорится в сообщении штаба.

Отметим, последние три дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса.

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