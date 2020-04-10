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В Москве за день больше тысячи заболевших COVID-19

Комментариев: 2
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1786. Общее число заразившихся превысило 11,9 тыс.
В России скончались 94 человека от коронавируса
В России скончались 94 человека от коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1124, Подмосковье - 182 и Коми - 58.

Общее число заразившихся составляет 11 917 человек в 82 регионах страны - первые заболевшие появились в Туве. Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло.

"В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94", - говорится в сообщении штаба.

Отметим, последние три дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса. 

 

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Теги: Россия, вирусы, Вирус, заболевание, заболевания, РФ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ПродувКротов    10.04.2020, 11:52
Оценка:  +2
ПродувКротов
На москве есть еще десятки тысяч недообследованых. Просто на гиперзвуковой сверсупердержаве нет тестов на КОВИД19 .
ГунВсемогущий    10.04.2020, 11:41
Оценка:  -24
ГунВсемогущий
А у нас меньше в Киеве?Или может у нас не по нарастающей идёт?А где ещё в мире,кроме нашей недостраны,по официальным данным количество умерших от коронавируса превышает количество выздоровевших,не подскажете?
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