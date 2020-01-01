Трамп отрицает, что был уведомлен об угрозе коронавируса еще в ноябре

Американский лидер назвал фейком информацию СМИ о том, что разведка доложила ему о возможной опасности в связи со вспышкой в Ухане.

Президент США Дональд Трамп отрицает появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что американская разведка сообщила в Белый домсведения о потенциальной угрозе вспышки коронавируса в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!" - написал Трамп.

В среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

Позже Национальный центр медицинской разведки при РУМО заявил, что "сообщения СМИ о докладе о коронавирусе в ноябре 2019 года неверны".

Ранее сообщалось, что американская разведка выявила занижение Китаем статистики по коронавирусу.

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