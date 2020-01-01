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Из-за карантина открылся вид на Гималаи

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Центральный совет по экологической обстановке Индии заявил, что сейчас наблюдается значительное улучшение качества воздуха.
В Индии открылся вид на Гималаи
В Индии открылся вид на Гималаи
Twitter

Жителям северной Индии из-за карантина впервые за 30 лет открылся вид на Гималаи. Пользователи соцсетей делятся снимками видов.

Так, сейчас около 1,4 миллиарда людей в Индии живут в условиях карантина. Благодаря снижению автомобильного движения и остановке многих производств развеялся смог, который мешал видимости и закрывал вид на горы.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что полиция Индии палками разогнала протестующих.
 

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Теги: Индия, горы, карантин, Гималаи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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