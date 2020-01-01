Из-за карантина открылся вид на Гималаи
Центральный совет по экологической обстановке Индии заявил, что сейчас наблюдается значительное улучшение качества воздуха.
Жителям северной Индии из-за карантина впервые за 30 лет открылся вид на Гималаи. Пользователи соцсетей делятся снимками видов.
Так, сейчас около 1,4 миллиарда людей в Индии живут в условиях карантина. Благодаря снижению автомобильного движения и остановке многих производств развеялся смог, который мешал видимости и закрывал вид на горы.
Cмотрите фотогалерею: Из-за карантина открылся вид на Гималаи
Ранее сообщалось, что в Гималаях лавина накрыла семь туристов.
Также Корреспондент писал, что полиция Индии палками разогнала протестующих.
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