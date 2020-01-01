Дочь скончалась на похоронах умершей от COVID-19 матери
Жительница британского города Атерстон в графстве Уорвикшир Лора Ричардс умерла во время похорон своей матери, которая скончалась от коронавирусной инфекции. У Ричард случился сердечный приступ, пишет Daily Mail.
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Во время церемонии погребения 63-летней Джули Мерфи ее 32-летняя дочь резко почувствовала себя плохо.
По словам сводной сестры Ричардс та, когда гроб опускали в могилу, начала задыхаться и держалась руками за грудь.
Женщине на помощь бросился священник, но все усилия оказались тщетны. У Лоры Ричардс случился сердечный приступ и она умерла.
Из-за карантина на церемонии погребения Лоры присутствовало только пять человек.
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Как мы писали ранее, в Умани от COVID-19 скончался паломник из США. Мужчине было 47 лет, он приехал в Украину с женой и шестью детьми.
Также напомним, что от коронавируса умер врач, который предупреждал Джонсона об опасности COVID-19.
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