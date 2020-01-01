В США COVID-19 стал убийцей номер один

Коронавирус в Штатах ежедневно убивает больше людей, чем рак и сердечно-сосудистые болезни.

В США заявили, что от коронавируса в стране ежедневно умирает больше людей, чем от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Fox News.

"COVID-19… в настоящее время является причиной смерти номер один в США, убивая в среднем больше людей в день, чем рак или сердечные заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно данным, опубликованным во вторник доктором Марией Данилычевой в Сан-Диего, штат Калифорния, вирус является причиной 1970 случаев смерти в США за день.

Для сравнения, 1774 случая смерти в день связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 1641 - с онкологией.

Как сообщалось, число погибших в США от коронавируса продолжает резко расти в последние недели. Согласно данным Wordоmeter, в Штатах зафиксировано 16 697 летальных исходов из 468 895 случаев заражения. Последние три дня число погибших американцев в день держится на отметке выше 1 900 смертей.

Накануне сообщалось, что в США более 450 тысяч зараженных коронавирусом. Страна на данный момент занимают лидирующую позицию по числу инфицированных и второе место после Италии по числу жертв COVID-19.

Напомним, США пересматривают объем финансирования ВОЗ, так как не видят ожидаемого результата.

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