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Губернатор Нью-Йорка объявил о взятии коронавируса под контроль

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Позитивный сигнал губернатор увидел в существенном уменьшении числа инфицированных - 200 человек за сутки.
Число инфицированных уменьшилось
Число инфицированных уменьшилось
 
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса взята под контроль, пишет DW.
 
Такой вывод чиновник сделал из-за того, что число госпитализированных из-за коронавируса за последние сутки увеличилось лишь на 200 человек. Это самый низкий прирост за последние три недели.
 
"Это означает, что ситуация развивается значительно лучше прогнозов, главным образом, благодаря эффективности карантинных мер. Они функционируют лучше, чем все думали", - сказал Эндрю Куомо.
 
Вместе с тем Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей - 799 за одни сутки. Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться при условии, что ограничительные меры будут соблюдаться и впредь.
 
В целом, в Нью-Йорке количество жертв вируса превысило 7 тысяч. Губернатор обещал принять меры по возобновлению экономической активности, но предупредил, что такие шаги должны предприниматься осторожно и постепенно. Он также не исключил новых волн инфекции из-за мутации коронавируса.
 
Отметим, что накануне ученые объяснили сильную вспышку коронавируса в Нью-Йорке.
 
 
 
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Теги: США, Нью-Йорк, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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