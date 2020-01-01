Снимки с космоса показали очищенный воздух из-за карантина
Как можно увидеть на снимках, выбросы диоксида азота гораздо сократились над Францией, Италией и Испанией.
Снимки со спутника показали, как падает уровень загрязнения воздуха в Европе после введения в странах карантина.
В Европе сейчас наблюдается то же, что раньше в Китае, когда большие города отказались от транспорта из-за пандемии.
Данные со спутников показывают выбросы диоксида азота (NO2) над Францией в марте 2019 на одном кадре и с 14 по 25 марта 2020 – на другом. Густой красный цвет указывает на высокий уровень загрязнения.
Отмечается, что уровень загрязнения упал не только в Париже, но и в Милане и Мадриде.
"Концентрация диоксида азота меняется ежедневно из-за изменения в погоде. Выводы не могут быть сделаны только на основе одного дня. При объединении данных в определенный отрезок времени, в этом случае за 10 дней, мы можем видеть влияние изменений в результате человеческой деятельности", – пояснили исследователи.
Определенное количество NO2 образуется в результате естественных процессов, таких как: дыхание, молнии и даже вулканы. Но в основном это производится нами: из-за выбросов автомобилей.
Напомним, в связи с карантином качество воздуха в Париже стало гораздо лучше и побило отметку, зафиксированную 40 лет назад.
Еще сообщалось, что корпорация Microsoft потратит миллиард долларов на очищение воздуха.
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