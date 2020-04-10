В Южной Корее COVID повторно заразились более 90 человек

Как утверждают специалисты, люди, повторно заразившиеся коронавирусом, не опасны для общества.

В Южной Кореи в 91 жителя, которые ранее вылечились от коронавируса, вновь нашли инфекцию, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

У инфицированных взяли из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели.

В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19. При этом некоторые эксперты отмечали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.

Некоторые эксперты полагают, что скорее всего пациенты не заразились повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь.

Анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

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