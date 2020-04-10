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В Южной Корее COVID повторно заразились более 90 человек

Комментариев: 3
Как утверждают специалисты, люди, повторно заразившиеся коронавирусом, не опасны для общества.
В Корее люди повторно заразились коронавирусом
В Корее люди повторно заразились коронавирусом
 
В Южной Кореи в 91 жителя, которые ранее вылечились от коронавируса, вновь нашли инфекцию, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний страны.
 
У инфицированных взяли из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели.
 
В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19. При этом некоторые эксперты отмечали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.
 
Некоторые эксперты полагают, что скорее всего пациенты не заразились повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. 
 
Анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.
 
Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.
 
Ранее сообщалось, что люди, повторно заболевшие коронавирусом после выздоровления, не распространяют его.
 

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Теги: Южная Корея, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    10.04.2020, 14:47
Оценка:  -21
Антибес
Брехня!Повторно заразившиеся инфекционным заболеванием такие же разносчики инфекции,как и те,кто заразился впервые.
Роман    10.04.2020, 14:39
Оценка:  0
Роман
То есть его попросту не долечили
Роман    10.04.2020, 14:40
Оценка:  0
Роман
а, возможно, мы скоро узнаем, что он, как и герпес, и вовсе остается встроенным в наш генотип навсегда
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