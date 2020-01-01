США предупредили о рекордной безработице со времен Великой депрессии

Американские эксперты ожидают "постепенного восстановления экономики" в лучшем случае со средины мая.

Известное агентство Bloomberg предрекло рекордный уровень безработицы в США со времен окончания Великой депрессии, после чего последует умеренное и затяжное восстановление.

Около 70 экономистов спрогнозировали, что ВВП США в апреле-июне снизится на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6% - максимума с 1940-х годов.

Падение ВВП, вероятно, будет расценено Национальным бюро экономических исследований США как первая рецессия с 2007-2009 годо.

Во втором полугодии, по прогнозам, начнется возобновление экономического роста, но экономисты не ждут быстрых темпов. Федеральная резервная система (ФРС), как ожидается, будет удерживать процентные ставки около нуля до первой половины 2022 года.

Отмечается, что даже если экономика начнет восстанавливаться в середине мая, более чем 20 млн американцев к этому времени останутся без работы.

"При этом падение ВВП с пикового уровня до потенциального дна, вероятно, составит около 13%, что более чем в три раза глубже, чем в период мирового финансового кризиса", - отмечает экономист ING Financial Markets Джеймс Найтли.

По его словам, это будет "постепенное восстановление экономики", и пройдет не один месяц, прежде чем ситуация вернется в обычное русло.

Безработица, как прогнозируется, будет постепенно снижаться после достижения пика во втором квартале, однако ее уровень в последние три месяца 2020 года составит не менее 8,1%. В 2022 году безработица ожидается на уровне 5,4%.

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