Коронавирусом заражено 0,02% населения планеты

При этом за неделю количество заболеваний выросло в полтора раза. На каждые 100 тысяч человек приходится примерно 20 инфицированных.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона человек или 0,02% населения планеты, пишет в пятницу, 10 апреля, ТАСС .

В то же время, количество выздоровевших за неделю выросло на 80% и составляет около 360 тысяч человек.

Количество умерших выросло более чем на 70% и приближается к 100 тысячам.

В Украине на данный момент 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За неделю количество инфицированных удвоилось.