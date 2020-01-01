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Коронавирусом заражено 0,02% населения планеты

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За неделю количество случаев коронавируса в мире выросло в полтора раза. В Украине - удвоилось.
Распространение коронавируса в мире ускоряется
Распространение коронавируса в мире ускоряется

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона человек или 0,02% населения планеты, пишет в пятницу, 10 апреля, ТАСС.

При этом за неделю количество заболеваний выросло в полтора раза. На каждые 100 тысяч человек приходится примерно 20 инфицированных.

В то же время, количество выздоровевших за неделю выросло на 80% и составляет около 360 тысяч человек.

Количество умерших выросло более чем на 70% и приближается к 100 тысячам.

В Украине на данный момент 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За неделю количество инфицированных удвоилось.

 

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Теги: население, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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