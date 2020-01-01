Около 100 000 моряков не могут покинуть суда из-за коронавируса

Запрет заходить в порты, обязательный карантин для экипажей судов и отмены авиарейсов мешают морякам торговых судов вернуться к семьям.

Около 100 000 моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Многие из них "вынуждены продлять контракты вместо того, чтобы вернуться к семье и друзьям", заявил представитель профсоюза Verdi Роберт Хенгстер (Robert Hengster) в пятницу, 10 апреля.

Порты по всему миру ввели разнообразные ограничения с целью сдержать распространение инфекции. Среди новых мер - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Кроме того, приходится заполнять большое количество формуляров о здоровье команды, отмечает капитан контейнеровоза Essen Express Тобиас Камман.

Многие авиакомпании временно прекратили выполнять рейсы, что создало дополнительные препятствия для моряков. Как правило, в месяц около 100 000 человек сменяют друг друга на бортах судов, однако в свете пандемии COVID-19 экипажи вынуждены оставаться на борту.

Председатель правления Объединения немецких судоходных компаний (VDR) Альфред Хартман (Alfred Hartmann) призвал не распространять разнообразные ограничения на въезд на моряков. На немецких торговых судах к этому моменту не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Между тем максимально допустимая продолжительность контрактов экипажей судов под флагом ФРГ была увеличена с 12 до 14 месяцев.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран группы G20. Составители документа призвали их обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдений всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей. Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.

Материал Deutsche Welle

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Греции застряло судно с украинскими моряками.

Ранее МИД договорился о возвращении 58 украинских моряков с судна Princess Anastasia. Они не смогли сойти на берег из-за ограничения, наложенного Польшей на въезд иностранцев в страну.

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