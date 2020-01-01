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Мексика заявила о достижении соглашения по нефти

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Трамп пообещал дополнительное сокращение объема добычи на 250 тысяч баррелей, чтобы помочь Мексике.
Президент Мексики
Президент Мексики
 
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщается в Twitter Обрадора.
 
 
Накануне Мексика устроила демарш во время переговоров ОПЕК+, отказавшись сокращать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.
 
"От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", - сказал он, отметив, что для Мексики это слишком сложно. 
 
После этого с Обрадором связался Трамп.
 
"Я говорил с президентом Трампом, и мы пришли к соглашению снизить добычу (в Мексике) на 100 тысяч баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике", - сказал Лопес-Обрадор 

Как известно, соглашение рассчитано на два года и предусматривает постепенное сокращение рекордных ограничений на добычу - с 10 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей.

 

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Теги: нефть, США, Мексика, ОПЕК, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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