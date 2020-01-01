Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II впервые нарушила традицию, которая идет с XIII века. Ее Величество раздала милостыню не лично, а прислала по почте из-за пандемии коронавируса, пишет Mirror.
Каждый год королева посещает церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и вручает монеты пожилым гражданам, отобранным в знак признания службы, которую они оказали церкви и их окрестностям.
Поскольку из-за карантина службу в этом году отменили, королева решила все равно отправить британцам письмо и отчеканенную монету в благодарность за их работу.
Королевская милостыня была направлена 94 мужчинам и 94 женщинам. Такое количество связано с тем, что монарху 21 апреля исполняется 94 года.
Обычно Елизавета на торжественной церемонии вручает каждому приглашенному по два кожаных кошелька - белый со специально отчеканенными, не находящимися в хождении монетами, и красный с обычными монетами суммой в 5 фунтов стерлингов.
Cмотрите фотогалерею: Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Напомним, что Елизавета II впервые провела аудиенцию по телефону из-за коронавирусной инфекции.
Также сообщалось, что королева Британии стала героиней нового мема. Ее обращение к нации привлекло внимание фотошоперов.
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