Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса

Из-за COVID-19 традиционную церемонию отменили. Однако королева решила, что негоже своих граждан оставлять без награды. Королевскую милостыню они получили по почте.

Королева Великобритании Елизавета II впервые нарушила традицию, которая идет с XIII века. Ее Величество раздала милостыню не лично, а прислала по почте из-за пандемии коронавируса, пишет Mirror.

Каждый год королева посещает церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и вручает монеты пожилым гражданам, отобранным в знак признания службы, которую они оказали церкви и их окрестностям.

Поскольку из-за карантина службу в этом году отменили, королева решила все равно отправить британцам письмо и отчеканенную монету в благодарность за их работу.

Королевская милостыня была направлена 94 мужчинам и 94 женщинам. Такое количество связано с тем, что монарху 21 апреля исполняется 94 года.

Обычно Елизавета на торжественной церемонии вручает каждому приглашенному по два кожаных кошелька - белый со специально отчеканенными, не находящимися в хождении монетами, и красный с обычными монетами суммой в 5 фунтов стерлингов.

Напомним, что Елизавета II впервые провела аудиенцию по телефону из-за коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что королева Британии стала героиней нового мема. Ее обращение к нации привлекло внимание фотошоперов.

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