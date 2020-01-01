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Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса

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Из-за COVID-19 традиционную церемонию отменили. Однако королева решила, что негоже своих граждан оставлять без награды. Королевскую милостыню они получили по почте.
Королева направила милостыню 188 достойным гражданам
Королева направила милостыню 188 достойным гражданам
mirror.co.uk

Королева Великобритании Елизавета II впервые нарушила традицию, которая идет с XIII века. Ее Величество раздала милостыню не лично, а прислала по почте из-за пандемии коронавируса, пишет Mirror.

Каждый год королева посещает церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и вручает монеты пожилым гражданам, отобранным в знак признания службы, которую они оказали церкви и их окрестностям.

Поскольку из-за карантина службу в этом году отменили, королева решила все равно отправить британцам письмо и отчеканенную монету в благодарность за их работу.

Королевская милостыня была направлена 94 мужчинам и 94 женщинам. Такое количество связано с тем, что монарху 21 апреля исполняется 94 года.

Обычно Елизавета на торжественной церемонии вручает каждому приглашенному по два кожаных кошелька - белый со специально отчеканенными, не находящимися в хождении монетами, и красный с обычными монетами суммой в 5 фунтов стерлингов.

Напомним, что Елизавета II впервые провела аудиенцию по телефону из-за коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что королева Британии стала героиней нового мема. Ее обращение к нации привлекло внимание фотошоперов. 

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Теги: королевская семья Британии, почта, Великобритания, Елизавета II, милостыня, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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