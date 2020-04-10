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ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе

Комментариев: 1
Произошло замедление распространения коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции, считают в ВОЗ.
Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на рост числа заразившихся в Африке
Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на рост числа заразившихся в Африке

На текущей неделе распространение пандемии коронавируса COVID-19 замедлилось в некоторых странах Европы, включая наиболее пострадавшие Испанию и Италию. Об этом сказал в пятницу на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция", – сказал он.

При этом он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки.

Накануне Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе.

Также стало известно, что в Германии стремительно увеличился рост заражений COVID-19. Цифры растут уже четвертый день подряд.

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Теги: Европа, Италия, Испания, эпидемия, ВОЗ, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zukoxress    10.04.2020, 20:09
Оценка:  -22
Zukoxress
ВОЗ явно чьи-то интересы представляет.Ведь ту панику что они подняли своим коронавирусом,в этом году не утихомирить.
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