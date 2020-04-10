ВОЗ заявила о замедлении пандемии в Европе

Произошло замедление распространения коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции, считают в ВОЗ.

На текущей неделе распространение пандемии коронавируса COVID-19 замедлилось в некоторых странах Европы, включая наиболее пострадавшие Испанию и Италию. Об этом сказал в пятницу на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция", – сказал он.

При этом он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки.

Накануне Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе.

Также стало известно, что в Германии стремительно увеличился рост заражений COVID-19. Цифры растут уже четвертый день подряд.

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