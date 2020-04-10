COVID-19: в Италии снизилось число тяжелых больных

В отделениях интенсивной терапии остается менее 3,5 тысяч пациентов. Всего госпитализированы более 28 тысяч человек.

Медики спасают пациента в одной из больниц Рима

В Италии на протяжении недели уменьшается количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в реанимациях. Количество погибших за сутки также заметно снизилось.Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии в пятницу, 10 апреля.

Так, за сутки в Италии умерли 570 человек, по сравнению с 610 накануне. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии падает шестой день подряд – за последние сутки еще на 108 человек.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии остается 3497 пациентов. Всего госпитализированы 28242 человек.

За последние сутки выздоровели 1985 человек, в то время как накануне – 1979.

Число новых больных после заметного роста снова снизилось. За сутки зафиксирован 3951 случай, тогда как 9 апреля – о 4204.

Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 147577 человек. Из них 18849 – умерли, 30455 – выздоровели.

Ранее в ВОЗ заявили о замедлении пандемии в Европе. В организации заметили позитивную тенденцию в Испании, Италии, Германии и Франции.

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