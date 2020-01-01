Италия продлила карантин до 3 мая

Работа закрытых предприятий может возобновиться ранее этого срока, допустил премьер-министр страны.

Карантин и ограничительные меры в Италии, введенные в рамках сдерживания пандемии коронавируса, будут сохраняться до 3 мая. Об этом в пятницу, 10 апреля, объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала", - подчеркнул он.

При этом премьер допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина, может возобновиться ранее этого срока.

"Мы надеемся с 3 мая начать постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Если раньше сложатся условия, мы предпримем все, чтобы гарантировать возобновление производственной деятельности", - указал Конте.

Премьер также сообщил, что правительство уже начало работать над программой, которая гарантирует жизнеспособность экономики в условиях продолжающейся пандемии.

Конте уточнил, что с 14 апреля смогут возобновить работу книжные магазины, магазины товаров для детей и новорожденных, а также компании, занимающиеся уходом за зелеными насаждениями.

По последним данным, с начала эпидемии число инфицированных в стране превысило 147 тысяч человек, из них почти 19 тысяч умерли и более 30 тысяч излечились.

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