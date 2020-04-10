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В десятках городов Турции ввели комендантский час

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Запрет выхода на улицу будет действовать в течение 48 часов. Украинцам, находящимся в стране, посоветовали при необходимости обращаться на горячие линии посольства.
В крупных городах Турции вводится двухдневный запрет на выход на улицу
В крупных городах Турции вводится двухдневный запрет на выход на улицу
 
Турецкие власти ввели комендантский час в связи с пандемией коронавируса. Жителям 30 крупных городов и провинции Зонгулдак 11 и 12 апреля запрещен выход на улицу, сообщило в пятницу МВД страны.
 
Отмечается, что запрет начнет действовать с 00.00 11 апреля и продолжится до 00.00 13 апреля.
 
Ограничительная мера коснется также Анкары и крупнейшего мегаполиса Турции - Стамбула.
 
По информации Анадолу, за сутки 10 апреля, Минздрав Турции подтвердил 98 случаев смерти от коронавируса. Таким образом общее число жертв пандемии в стране достигло 1006, заражены более 47 тысяч человек.
 
Посол Украины в Турции Андрей Сибига призвал украинцев, находящихся на территории страны, в случае необходимости обращаться на горячие линии посольства. Об этом он написал в Twitter.
 
 
Ранее власти Турции ввели комендантский час для лиц младше 20 лет, а также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах и соблюдать дистанцию на улице.

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Теги: Турция, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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