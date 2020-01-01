В США более 500 тысяч зараженных коронавирусом

За минувшие сутки от COVID-19 в стране скончались более 2,1 тысячи человек, что стало очередным антирекордом.

В США число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч человек, почти 19 тысяч умерли. Об этом свидетельствуют данные университет Джона Хопкинса на 4.50 11 апреля.

Так, число подтвержденных случаев COVID-19 составило 500 399, умерли 18 637 человек.

За минувшие сутки в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2108 человек.

Напомним, в настоящий момент страна лидирует в мире по числу подтвержденных случаев заражения и на втором по числу смертей после Италии.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Нью-Йорк - там умерли 5820 человек.

Ранее сообщалось, что американские власти скорректировали прогноз смертности от коронавируса. На данный момент они считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан.

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