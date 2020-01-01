Трамп о финансировании ВОЗ: США есть что сказать

Американский лидер анонсировал заявление о финансировании организации на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе Вашингтон сделает заявление относительно финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"У нас будет объявление относительно ВОЗ на следующей неделе", - отметил Трамп на пресс-конференции.

Он также напомнил, что США выделяют около 500 миллионов долларов в год на нужды организации и это примерно в десять раз больше, чем Китай.

"Мы будем говорить об этом (финансировании - ред.) на следующей неделе. Мы хотим многое сказать", - подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что ранее у него были похожие проблемы с другой международной организацией - ВТО.

"А теперь мы там выигрываем дела, потому что они знают, что я не оставлю их в покое", - указал он.

Ранее Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США пересматривают объем финансирования ВОЗ.

Президент США и глава Госдепа обвинили организацию в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом.

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