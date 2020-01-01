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Трамп о финансировании ВОЗ: США есть что сказать

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Американский лидер анонсировал заявление о финансировании организации на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе Вашингтон сделает заявление относительно финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

"У нас будет объявление относительно ВОЗ на следующей неделе", - отметил Трамп на пресс-конференции.

Он также напомнил, что США выделяют около 500 миллионов долларов в год на нужды организации и это примерно в десять раз больше, чем Китай.

"Мы будем говорить об этом (финансировании - ред.) на следующей неделе. Мы хотим многое сказать", - подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что ранее у него были похожие проблемы с другой международной организацией - ВТО.

"А теперь мы там выигрываем дела, потому что они знают, что я не оставлю их в покое", - указал он.

Ранее Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США пересматривают объем финансирования ВОЗ.

Президент США и глава Госдепа обвинили организацию в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом.

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Теги: США, ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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