В колонии №15 под Ангарском осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения во время беспорядков.

В Ангарске заключенные устроили пожар в колонии angvremya.ru

В исправительной колонии города Ангарск в Иркутской области РФ произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог. Об этом 10 апреля сообщило агентство Интерфакс.

По имеющимся данным, беспорядки начались в штрафном изоляторе.

"Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - рассказал собеседник агентства.

Затем бунтующие подожгли несколько зданий.

Также стало известно, что все 16-17 предполагаемых зачинщиков беспорядков в колонии были заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения.

Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что площадь пожара составила 30 тысяч кв. м. При этом выгорели три цеха деревообработки.

По информации Федеральной службы исполнения наказаний РФ, ситуация в исправительной колонии №15 под Ангарском вернулась под контроль охранников после поджога и беспорядков.

В ведомстве уточнили, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.

Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. По данным ТАСС, поджогу предшествовали ожесточенные столкновения между заключенными и бойцами спецназа.

Cмотрите фотогалерею: В РФ во время бунта в колонии заключенные устроили пожар

Напомним, 27 мая 2019 года произошел бунт в Одесской колонии. Заключенные пытались захватить исправительное учреждение, в результате чего произошел пожар в хозяйственных помещениях.

Во время столкновений пострадали 15 силовиков.

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