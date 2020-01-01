В РФ во время бунта в колонии заключенные устроили пожар
В исправительной колонии города Ангарск в Иркутской области РФ произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог. Об этом 10 апреля сообщило агентство Интерфакс.
По имеющимся данным, беспорядки начались в штрафном изоляторе.
"Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - рассказал собеседник агентства.
Затем бунтующие подожгли несколько зданий.
Также стало известно, что все 16-17 предполагаемых зачинщиков беспорядков в колонии были заблокированы в одном из зданий на территории исправительного учреждения.
Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.
Позже агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что площадь пожара составила 30 тысяч кв. м. При этом выгорели три цеха деревообработки.
По информации Федеральной службы исполнения наказаний РФ, ситуация в исправительной колонии №15 под Ангарском вернулась под контроль охранников после поджога и беспорядков.
В ведомстве уточнили, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.
Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. По данным ТАСС, поджогу предшествовали ожесточенные столкновения между заключенными и бойцами спецназа.
Cмотрите фотогалерею: В РФ во время бунта в колонии заключенные устроили пожар
Напомним, 27 мая 2019 года произошел бунт в Одесской колонии. Заключенные пытались захватить исправительное учреждение, в результате чего произошел пожар в хозяйственных помещениях.
Во время столкновений пострадали 15 силовиков.
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