В России число жертв COVID-19 превысило 100 человек

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 13 584. Выздоровели больше тысячи человек.

В России за минувшие сутки выявили 1667 новых заболевших коронавирусом COVID-19 в 49 регионах страны. Общее число зарегистрированных случаев достигло 13 584, 106 пациентов скончались, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией в субботу, 11 апреля.

Указано, что наибольшее новых случаев зафиксировано в Москве – 1030. В Московской области зафиксировано 152 новых случая, в Санкт-Петербурге – 80. В Нижегородской области 33 случая, в Брянской – 26. За последние сутки в России зафиксировано 12 летальных исходов.

При этом утверждается, что за сутки было выписано 250 пациентов. Из этого числа 149 человек выписаны в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1045.

Напомним, по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели.

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