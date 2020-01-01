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Вооруженного мужчину задержали в аэропорту Схипхол

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Мужчина были задержан на выходе из поезда, прибывшего в аэропорт. Полиция Амстердама на стала сообщать подробностей.
Правоохранительные органы Нидерландов инициировали расследование
Правоохранительные органы Нидерландов инициировали расследование

Военная полиция Нидерландов задержала вооруженного мужчину и его спутника в аэропорту Амстердама Схипхол. Об этом, в субботу, 11 апреля, сообщает нидерландское издание NOS.

Как рассказали в полиции, на единый номер экстренных служб 112 поступила информация, что в поезде, следующем в Схипхол, мужчина заряжает ружье. Прибывший в аэропорт спецотряд задержал вооруженного мужчину и его попутчика.

Отмечается, что мужчина был задержан вместе со спутником, правоохранители проводят их допрос.

Ранее во Франции мужчина с ножом атаковал прохожих. Пять человек при этом погибли. 

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Теги: аэропорт, полиция, Амстердам, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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